in foto: Gli sgomberi in corso (Foto Fanpage.it)

Agenti della squadra mobile, della Digos, della scientifica e del commissariato di Porta Ticinese. Questo l'ingente spiegamento di forze messo in campo dalla polizia di Milano per una serie di perquisizioni in via Gola, strada che si affaccia sul Naviglio Pavese e che è tristemente nota per essere uno dei "buchi neri" della città, tra occupazioni abusive di case popolari (quelle in loco sono gestite dall'Aler, l'Azienda lombarda di edilizia residenziale controllata dalla Regione) e spaccio di droga.

È il terzo blitz delle forze dell'ordine in un mese circa

Quello scattato all'alba di oggi, martedì 18 febbraio, è il secondo blitz nel giro di due settimane. Quest'anno via Gola è subito finita in cima alle priorità delle istituzioni cittadine a causa di quanto accaduto a Capodanno, quando un gruppo di ragazzi ha aggredito una squadra dei vigili del fuoco che era intervenuta per domare un incendio. Un episodio poco edificante che ha spinto la prefettura a predisporre un piano di sgomberi programmati per contrastare l'abusivismo. Le perquisizioni odierne rientrerebbero proprio all'interno di questo piano: gli sgomberi riguardano alcuni appartamenti in un palazzo al civico 27. Appena due settimane fa, lo scorso 4 febbraio, le forze dell'ordine avevano sgomberato, senza particolari tensioni, quattro appartamenti occupati. Ma in tutto il quadrilatero composto dalle vie Gola, Pochi, Segantini e Bordi le case occupate sarebbero circa 200.