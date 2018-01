Sono oltre 33mila (al momento in cui viene scritto questo articolo), ma il loro numero aumenta continuamente. Parliamo di coloro che stanno sottoscrivendo un appello per chiedere al sindaco di Milano, Beppe Sala, di non aumentare il biglietto dei mezzi pubblici cittadini. Il rincaro per metro, autobus e taxi è stato anticipato al termine dell'ultima riunione di giunta del 2017: da gennaio 2019, se non dovessero intervenire nel frattempo sostanziosi aiuti economici dal governo, il ticket dei mezzi Atm (Azienda dei trasporti milanesi) passerà dagli attuali 1,5 a 2 euro per quanto riguarda il biglietto di corsa singola. Probabile che ci saranno inoltre aumenti anche per gli abbonamenti.

L'appello: L'aumento penalizzerà studenti e lavoratori.

Una studentessa universitaria, Benedetta Cirillo, esattamente una settimana fa ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org, spiegando in una lettera i motivi per cui, a suo dire, occorre evitare di aumentare il biglietto dei mezzi pubblici: "Evitare l'aumento dei biglietti Atm dal gennaio 2019, (che corrisponderà a un aumento di circa 200 euro l'anno a persona), in quanto penalizzerà studenti e lavoratori che ogni giorno usufruiscono di questo servizio. Nella città di Milano – spiega Benedetta – già è presente l'Area C che consiste in una tassa impropria di 5€ per l'ingresso in città, nata per limitare l'ingresso delle automobili in città e sensibilizzare l'uso dei mezzi pubblici. È evidente che questo aumento del prezzo del biglietto, vada a penalizzare doppiamente i cittadini in quanto da una parte è presente l'area C e d'altra parte sarà presente l'aumento del biglietto ATM".

In decine di migliaia hanno condiviso e sottoscritto l'appello della studentessa, che non è d'altronde l'unico: anche la consigliera comunale di Forza Italia Silvia Sardone ha lanciato sul proprio sito web una raccolta firme contro l'aumento. Tra coloro che hanno sottoscritto l'appello della studentessa, in molti hanno anche lasciato un commento: suggeriscono al Comune, prima di percorrere la strada dell'aumento del biglietto, di far sì che tutti gli utilizzatori dei mezzi pubblici paghino il ticket, contrastando dunque in maniera più energica l'evasione.