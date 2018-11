in foto: Michele Bravi nel febbraio 2017, durante il Festival di Sanremo.

Continuano le indagini per fare piena luce sull'incidente stradale che, qualche sera fa a Milano, ha visto coinvolto il cantante Michele Bravi – vincitore del talent X-Factor nel 2013 – e nel quale ha purtroppo perso la vita una donna, Rosaria Ida Colia. Magistratura e forze dell'ordine sono al lavoro per stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente: il cantante potrebbe rischiare un'accusa per omicidio stradale.

"Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro. Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele. In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati" fa sapere lo staff del cantante, che ha annullato i concerti di Milano del 25 novembre e quello di Roma del 28.

Bravi era alla guida di una Bmw del servizio di car-sharing Drive Now quando ha impattato contro la motocicletta della donna – una Kawasaki – grande appassionata di due ruote. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, la 58enne era già in arresto cardiaco e non è stato possibile fare nulla per salvarle la vita. Da una prima ricostruzione, sarebbe stata una manovra azzardata dell'artista a provocare lo scontro. Come detto, ora Bravi potrebbe essere accusato di omicidio stradale.