Ancora disagi sulla metro rossa di Milano, la M1. Dopo l'inconveniente avvenuto questa mattina all'altezza della stazione di Cairoli, quando su un treno si è improvvisamente attivato il freno d'emergenza, spedendo per terra diversi passeggeri, attorno a mezzogiorno e mezzo la circolazione dei treni della linea M1 è stata sospesa tra le stazioni di San Leonardo e Rho Fiera. Il motivo, secondo quanto comunicato da Atm sulla propria app, sul sito e sui canali social, è un "intervento necessario alle infrastrutture". Nella tratta interessata, secondo quanto riporta Atm, è stato attivato un collegamento sostitutivo con autobus. I disagi per tutti i passeggeri della metro si stanno ripercuotendo anche sul resto della tratta: sul sito di Atm l'intera linea rossa risulta interrotta, mentre su Twitter l'Azienda dei trasporti milanesi ha informato che, a parte tra le stazioni di San Leonardo e Rho Fiera, le altre tratte sarebbero regolarmente in funzione.

In mattinata nove contusi per una brusca frenata.

La giornata della metro rossa non si era aperta nel migliore dei modi. Attorno alle 8.30, in orario di punta, un treno carico di passeggeri aveva frenato bruscamente poco prima della stazione Cairoli, inchiodando. Diversi passeggeri sono finiti per terra e nove di loro sono rimasti contusi, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze a livello fisico. Atm ha riferito che il sistema frenante d'emergenza si sarebbe attivato da solo: una circostanza inquietante dal momento che già alcuni giorni fa, lo scorso 22 gennaio, era avvenuto un incidente analogo, in questo caso su un treno della linea verde nei pressi della fermata Cadorna.