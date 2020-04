Maxi grigliata, con tanto di assembramento vietato, per festeggiare la Pasqua. È accaduto ieri a Milano, in via Bolla, all'interno di un complesso di edilizia residenziale popolare di proprietà dell'Aler. Nel primo pomeriggio alcuni residenti degli stabili hanno segnalato alla polizia che degli inquilini si erano riversati nel cortile del palazzo, accendendo una griglia e dando vita a una vera e propria festa con tanto di musica, canti e balli. Una quarantina, in totale, le persone che hanno preso parte alla festa, vietata per via delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e pericolosa anche dal momento che, a Milano, l'incremento dei casi da Coronavirus prosegue a ritmo sostenuto: oggi nel solo capoluogo si è arrivati a 5857 casi, con un incremento di 297, mentre in tutta la provincia le persone contagiate dal Covid-19 sono 14.161, con un incremento giornaliero di 481 casi.

Oggi il sindaco Sala è intervenuto contro i piccoli assembramenti nei cortili condominiali

È stato proprio l'intervento delle forze dell'ordine a mettere fine alla festa: polizia, carabinieri e agenti della polizia locale sono intervenuti identificando alcuni dei presenti e sanzionandoli per il mancato rispetto delle norme previste nei vari decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'emergenza Coronavirus. Oggi è stato il sindaco di Milano Beppe Sala a tornare sulla questione degli assembramenti all'interno dei cortili condominiali: "Deve essere anche chiaro che i piccoli assembramenti in un angolo di una piazza, in un cortile condominiale, non sono consentiti ma soprattutto sono un danno per tutti noi – ha detto il primo cittadino nel consueto video messaggio su Facebook -. Quindi da questo punto di vista è ovvio che chi è in casa e rispetta le regole guarda con diffidenza e a volte anche con un po' di rabbia questi comportamenti".