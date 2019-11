in foto: (Foto Facebook Fabio Galesi)

Un incendio è divampato questa sera in un palazzo in via don Francesco Torre. Le fiamme sono partite dai locali adibiti a deposito dei rifiuti e in breve l'interno palazzo si è riempito di fumo. Quattro persone sono state trasportate in ospedale per aver inalato fumi, tra cui due bambini portati al Buzzi. Circa quaranta persone sono state evacuate e portate in strada. Sul posto i mezzi del 118 Areu, i vigili del fuoco e la protezione civile. Le fiamme sono state spente.

Auto di Mm date alle fiamme: paura in via Forze Armate

Si tratta del terzo grosso incendio a Milano nella giornata di oggi, giovedì 7 novembre. Il primo rogo all'alba in via delle Forze Armate a Milano ha distrutto cinque auto: le vetture bruciate sono tutte Fiat Panda di Mm, la municipalizzata che si occupa della gestione di infrastrutture e case popolari. Stando a quanto riportato dalla stessa azienda, la dinamica farebbe pensare a un rogo di tipo doloso, che potrebbe essere legato proprio alla gestioni degli alloggi comunali e alla lotta alle occupazioni abusive.

Incendio in via Morimondo, a fuoco il tetto di una palazzina

Nel pomeriggio le fiamme hanno avvolto il tetto di una palazzina in via Morimondo. A fuoco il tetto un appartamento all’ultimo piano e la copertura dell'edificio. Sul posto al lavoro sette squadre dei vigili del fuoco. Una persona ustionata è stata portata al pronto soccorso in codice verde, le sue condizioni non destano preoccupazione. L’alta colonna di fumo nero che si è sollevata è visibile anche a molte centinaia di metri di distanza.