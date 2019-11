in foto: Le auto incendiate in via delle Forze Armate, Milano

Spaventoso incendio la scorsa notte a Milano dove i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in via delle Forze Armate all'altezza del civico 175: tre i mezzi giunti sul posto intorno alle 4.30 del mattino pronti a domare le fiamme che stavano divorando diverse auto. Stando a quanto si apprende le fiamme sono infatti divampate all'interno del parcheggio di un asilo nido comunale dove erano posteggiate cinque auto, tutte Fiat Panda di MM.

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per ore per cercare di spegnare il rogo che in poco tempo ha distrutto le vetture. Le immagini spaventoso delle fiamme sono state diffuse dagli stessi pompieri. Ancora da chiarire i motivi che hanno causato l'incendio: saranno i rilievi effettuati sul posto dalla scientifica a fornire ulteriori dettagli in merito. In questo senso sono in corso le indagini degli agenti della Questura di Milano intervenuti immediatamente sul luogo insieme con i vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.