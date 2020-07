Adesso è ufficiale: l'aeroporto di Milano Linate riaprirà dal prossimo lunedì 13 luglio. Negli ultimi giorni erano sorti dubbi sull'effettiva ripresa dei voli: dopo il parere positivo del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, mancavano infatti i dettagli che l'Enac, Ente nazionale dell'aviazione civile, doveva comunicare alle compagnie aeree e alla Sea, la società che gestisce lo scalo di Linate e quello di Malpensa. Adesso però i dettagli sono arrivati: in un documento l'Enac ha fissato in "almeno 10" i movimenti orari (ossia le partenze e gli arrivi dei voli) che saranno operativi da lunedì, contro i 18 dell'era pre-Covid e i 6 che erano stati chiesti dalla Sea, che si era detta contraria alla riapertura anticipata dello scalo dal 15 al 13 luglio e avrebbe preferito rimandare tutto a dopo l'estate.

Linate riapre con cinque arrivi e cinque partenze ogni ora

L'aeroporto di Linate, che lo scorso anno era rimasto chiuso per tre mesi per lavori di rifacimento della pista, è ancora oggetto di lavori di restyling che secondo la Sea renderebbero difficile la gestione delle norme di distanziamento anti contagio nello scalo. Nel documento l'Enac ha recepito la richiesta del gestore aeroportuale di ridurre la capacità dello scalo, ma ha anche recepito la contrarietà dei principali vettori operanti a Linate (tra cui ALitalia) di una drasrtica riduzione di tale capacità e ha verificato che alcune aree dell'aeroporto, come quella di check-in, l'area imbarchi e di riconsegna bagagli, "non presentano criticità al fine di assicurare l'osservanza della misura di prevenzione sanitaria del distanziamento sociale". Ne è venuta fuori dunque una mediazione: Linate riaprirà con cinque partenze e cinque arrivi all'ora, mentre per i mesi successivi la pianificazione del traffico aereo sarà ricalibrata in funzione dello stato dei lavori di restyling alle infrastrutture che sono in corso.