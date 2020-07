L'aeroporto milanese di Linate riaprirà dal prossimo 13 luglio. Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, secondo indiscrezioni, avrebbe scritto oggi una lettera all'Enac fissando la riapertura dello scalo con due giorni di anticipo rispetto alla data prevista del 15 luglio.

Milano, dal 13 luglio riapre l'aeroporto di Linate

Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, avrebbe preferit rinviare la riapertura a dopo l'estate, a causa della difficile gestione delle norme di distanziamento nello scalo, dove sono ancora in corso lavoro di restyling, e anche per la ridotta capienza, che rende economicamente svantaggiosa una ripresa, tanto più con un flusso di viaggiatori molti ridotto. Alitalia spingeva invece per la ripresa del servizio al più presto.

Alitalia riprende i voli internazionali da Milano

Alitalia, intanto, ha annunciato da oggi, mercoledì 1 luglio, la ripresa dei voli internazionali da Milano Malpensa verso quattro destinazioni all'estero. La compagnia ripristina anche i collegamenti con altri 6 aeroporti nel Sud Italia e nelle isole. Si tratta, in totale, di 10 nuove destinazioni servite da Milano che si aggiungono alle 7 collegate finora.

Le proteste dei passeggeri e il rischio caos

Nelle scorse settimane molti passeggeri avevano protestato per la confusione provocata dal fatto che Alitalia aveva messo in vendita biglietti per voli da Linate, mentre lo scalo rimaneva chiuso e si parlava di prolungare lo stop addirittura fino a ottobre. Ora i voli, soprattutto per Alitalia, dovranno essere trasferiti da Malpensa dove operano al momento. Chi ha acquistato biglietti per voli nelle prossime settimane dovrà quindi controllare con attenzione eventuali modifiche dell'aeroporto di decollo o di arrivo.