Milano, incidente stradale a Noviglio tra un’auto e un furgone: ferite tre persone, grave una donna

Un terribile scontro frontale tra un’auto e un furgone ha provocato il ferimento di tre persone a Noviglio, in provincia di Milano, poco dopo le 12 di oggi. Una donna di 41 anni è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. È una dipendente dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Coinvolti anche un suo collega, di 32 anni, e una ragazza di 19 anni. La strada è stata chiusa per circa tre ore e si sono formate lunghe code sulla provinciale 203.