Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto alle 8 di questa mattina a Opera (Milano), sulla strada Mirasole prima dell'incrocio con la strada consortile per Ponte Sesto. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontate e una è finita dentro un fosso al lato della stretta carreggiata. Nello scontro sono rimaste ferite una donna di 45 anni, un ragazzo di 11 anni e una ragazza di 13, le cui condizioni sono apparse subito serie a causa di una ferita alla testa. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, i feriti sono stati trasportati all'ospedale Niguarda e all'ospedale San Carlo di Milano. Sul luogo dello scontro sono presenti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni

"In questi momenti stiamo intervenendo su un sinistro stradale che vede coinvolti due veicoli. Se possibile evitare di percorrere la consortile Mirasole in entrambe le direzioni", ha scritto sui suoi canali social la polizia locale di Opera. Il traffico è stato deviato e ci sono disagi e rallentamenti in tutta l'area tra i comuni di Opera e Rozzano.

Auto si ribalta sulla Milano-Meda: morto un uomo di 86 anni

Un altro grave incidente alle porte di Milano è avvenuto a Barlassina, sulla superstrada Milano-Meda. Un pensonato di 86 anni, Franco Galli, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un guard rail. La sua auto si è ribaltata per la violenza dell'impatto. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano già in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo. L’incidente è avvenuto attorno alle 18.10 di domenica 20 marzo.