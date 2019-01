Milano deve dire ancora una volta grazie a un elemento naturale per tornare a respirare. Il vento di questi ultimi giorni ha infatti ripulito l'atmosfera dallo smog. E così da domani, venerdì 4 gennaio, sarà revocato il blocco alla circolazione per tutti i veicoli privati diesel Euro 4 in vigore da Capodanno. Le centraline dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale di Milano e Città metropolitana hanno registrato per il secondo giorno consecutivo l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (Pm10), rientrate nei limiti consentiti (al di sotto dei 50 microgrammi per metro cubo). Ieri, 2 gennaio, i valori sono infatti crollati passando a 26,5 contro il picco di 95,5 registrato a Capodanno. E anche oggi il perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla dispersione delle sostanze inquinanti nell'aria ha determinato valori al di sotto della soglia prevista per legge.

Il blocco era in vigore da Capodanno

Da domani, venerdì 4 gennaio, saranno dunque disattivate tutte le misure anti smog di primo livello previste dal Protocollo aria, sottoscritto oltre che dalla Lombardia anche dalle altre Regioni del bacino Padano: Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Oltre al divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, saranno dunque sospese anche le limitazioni previste per gli impianti di riscaldamento: niente più divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e nei negozi e nessun divieto per l'utilizzo di sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.