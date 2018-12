Sarà un Capodanno soleggiato a Milano, ma anche all'insegna dello smog. Da domani, martedì 1 gennaio 2019, sarà vietata la circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4. Si tratta di uno dei provvedimenti che rientrano tra le misure antismog di primo livello previste dal Protocollo Aria siglato dalle regioni del bacino padano (Lombardia ma anche Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Le misure di primo livello scattano quando vengono superati, per più di quattro giorni di seguito, i livelli di polveri sottili (Pm10) consentiti per legge, pari a 50 microgrammi per metro cubo. Una situazione che purtroppo è stata certificata ancora una volta dalle centraline dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa).

Terzo blocco alla circolazione in un mese per lo smog

L'elevata concentrazione di polveri sottili nell'aria di Milano e i conseguenti divieti alla circolazione per i veicoli più inquinanti non sono una novità: solo a dicembre era accaduto già due volte, a Sant'Ambrogio e poco prima di Natale. Oltre al divieto di circolazione per le vetture alimentate a diesel e omologate Euro 4 (in vigore tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30), le misure antismog prevedono il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e nei negozi e il divieto di utilizzare di sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (di classe emissiva fino a 2 stelle compresa). Per controllare se il proprio veicolo rientri nelle limitazioni si può consultare il libretto di circolazione.

Milano è l'unica zona della Lombardia in cui da domani saranno in vigore le limitazioni. Stando a quanto riportato dalle centraline dell'Arpa (qui è possibile monitorare le rilevazioni) la concentrazione delle polveri sottili è schizzata oltre la soglia dal 27 dicembre (55,4 microgrammi per metro cubo di Pm10), con valori di 75.3 il 28 dicembre, 80.5 il 29 dicembre e 51.1 il 30 dicembre. I divieti saranno in vigore fino a quando i valori di polveri sottili non rientreranno sotto la soglia per due giorni consecutivi.