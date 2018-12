Troppo smog a Milano. Non c'è stata la tanto attesa nevicata e le precipitazioni di ieri non sono servite a ripulire l'aria. E così da domani venerdì 21 dicembre nel capoluogo lombardo scatterà per l'ennesima volta quest'anno il blocco dei veicoli diesel Euro 4, quelli più impattanti (assieme ai veicoli di classe inferiore, per i quali è già in vigore il blocco dall'1 ottobre) per quanto riguarda le polveri sottili, il famigerato Pm10. Come riferito dal Comune di Milano in una nota, infatti, le centraline dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili nell'aria (fissati dall'Ue a 50 microgrammi per metro cubo) per oltre quattro giorni consecutivi, dal 15 al 19 dicembre. Da domani, venerdì 21 dicembre, saranno quindi attivate anche a Milano tutte le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria, l'accordo ambientale siglato tra le Regioni del bacino Padano (oltre alla Lombardia lo hanno sottoscritto Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

Cosa prevedono i divieti in vigore da venerdì 21 dicembre

Cosa prevedono le misure? Alcune limitazioni, tra cui quella più importante per chi si sposta con il proprio veicolo è il divieto di circolazione per le vetture diesel omologate Euro 4 in vigore tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30. Per controllare a quale categoria appartenga il proprio veicolo basta verificare il libretto di circolazione. Oltre al blocco dei veicoli più inquinanti, le limitazioni comprendono il divieto di superare la temperatura di 19 gradi centigradi in abitazioni, negozi e uffici e il divieto di utilizzare di sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente, cioè che rientrano nella classe emissiva fino a 2 stelle compresa. Tutti i divieti resteranno in vigore fino a quando dalla Regione Lombardia non arriverà la certificazione del rientro dei valori di polveri sottili entro la norma per due giornate consecutive.