in foto: Il presunto assassino di Marilena Negri (frame dal video della Polizia)

Il presunto assassino di Marilena Negri è stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere di Affori, periferia nord di Milano. Le immagini, per la verità poco chiare, ritraggono l'uomo negli istanti precedenti e successivi al delitto, avvenuto all'alba dello scorso 23 novembre all'interno del parco di Villa Litta. La telecamera installata proprio sul luogo del delitto, invece, era orientata male e non ha ripreso nulla di significativo. La polizia di Stato, d'intesa con il sostituto procuratore che indaga sul caso, Donata Patricia Costa, ha deciso di diffondere comunque le immagini nella speranza che qualche cittadino possa fornire informazioni utili: a tale scopo è stato anche messo a disposizione un numero di telefono: 349.4566.310. Allo stesso numero i cittadini potranno anche rivolgersi nel caso in cui abbiano informazioni sulla catenina che sarebbe stata strappata dal collo di Marilena dal suo assassino, la cui foto è stata diffusa dagli inquirenti: è proprio attorno a questo gioiello, da cui Marilena non si separava mai a detta dei parenti, la chiave per risolvere il caso.

Marilena uccisa durante una rapina: colpita una sola volta.

L'autopsia ha chiarito che Marilena è stata uccisa con un unico colpo, sferrato alla carotide. L'ipotesi degli inquirenti è che si sia trattata di una rapina degenerata: la donna, che come tutte le mattine era uscita all'alba con il suo cane per andare al parco, è stata avvicinata dal suo assassino, probabilmente uno sbandato che forse l'ha colpita in modo maldestro per strapparle dal collo la catenina. Resta ancora da capire se la donna sia morta per dissanguamento, soffocamento o infarto: lo si capirà quando la relazione completa sull'esame autoptico verrà consegnata. Al momento resta però un'altra la priorità: assicurare alla giustizia l'assassino di Marilena. Nel video diffuso dalla polizia si vede l'uomo, incappucciato, percorrere alcune strade di Affori, prima tranquillo, poi correndo: ha appena ucciso Marilena.