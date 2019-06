Il cantante Marco Carta, ex partecipante del talent show Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2009, è stato arrestato a Milano. L'accusa è di furto aggravato. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri alla Rinascente di Milano, i grandi magazzini di lusso che si trovano vicino al Duomo. Marco Carta è stato arrestato dalla polizia locale attorno alle 20.30 assieme a una donna di 53 anni: stando a quanto ricostruito i due stavano uscendo dalla Rinascente con sei magliette, per un valore complessivo di 1.200 euro, a cui erano stati tolti i dispositivi antitaccheggio. Sulle etichette delle magliette erano però rimaste attaccate delle placchette flessibili che hanno fatto suonare l'allarme all'uscita dai grandi magazzini. I due sono stati fermati da un addetto all'accoglienza dei grandi magazzini che ha poi chiamato gli agenti dell'Unità reati predatori della polizia locale. Dopo l'arresto, per il cantante e la donna che lo accompagnava sono stati disposti gli arresti domiciliari: questa mattina è in programma il processo per direttissima.

La carriera di Marco Carta

Marco Carta, 34 anni, è nato a Cagliari e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2008, arrivando in breve tempo a ottenere grandi successi, come la vittoria al programma "Amici di Maria De Filippi" (nel 2008) e quella al Festival di Sanremo del 2009 con il brano "La forza mia". Dopo aver pubblicato sei album, recentemente aveva partecipato alla settima edizione del programma televisivo "Tale e quale show" in onda sulla Rai, vincendolo.