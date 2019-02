Giovedì 14 febbraio dalle 14 alle 16 nella splendida cornice della Pinacoteca di Brera nell'ambito dell'iniziativa "A cuore aperto" gli innamorati potranno assistere a un reading dell'attore Marco Gambino che dalla sala 38 del museo milanese, quella che ospita il celebre quadro di Hayez "Il Bacio" leggerà alcune delle frasi d'amore più famose. Le letture proseguiranno in un tour guidato tra le opere più rappresentative dell'amore all'interno della Pinacoteca. E per i più romantici ci sarà anche la possibilità di scrivere dei versi d'amore su una cartolina raffigurante proprio l'opera di Hayez. Tra le altre iniziative organizzate in occasione di San Valentino c'è la possibilità per le coppie di entrare pagando un solo biglietto e l'allestimento della mostra I segretari galanti che darà la possibilità, gratuitamente, di scoprire i tanti modi di dire "ti amo" tra lettere, libri, immagini.

Caccia al tesoro e serata in nero per gli innamorati alternativi

Per i più dinamici invece X Milan ha organizzato due eventi, uno per i single e l'altro le coppie, dedicati alla Caccia al tesoro: la partenza è da piazza Duomo e l'arrivo è previsto in piazza Gae Aulenti. Durante il percorso le squadre dovranno sfidarsi tra curiosità e storia per cercare di raggiungere la meta finale tra ritrovi tipici e culturali. Sempre dedicato a tutto è l'evento controcorrente organizzato da Circle, "The Kraken Valentine": abolito il colore rosso, la serata sarà invece in nero, dove gli ospiti saranno immersi tra tentacoli, rose nere, storie di cuori spezzati e menù creati ad hoc in chiave dark. Niente canzoni romantiche ma solo assaggi di rum nero, il celebre kraken. Il 14 febbraio sarà poi il giorno della riapertura del Cinemino, il cineclub di via Seneca che ha scelto proprio questo giorno per ritoranre ad accogliere gli appassionati di cinema come segno di dimostrazione di amore e devozione verso la grande arte.

Una cena gourmet da Cracco o Berton? In alternativa c'è il Blue Note

Per gli amanti della musica infine c'è la serata dedicate del Blue Note, celebre jazz club e ristorante che propone una cena dello chef Federico Tronci e la magnifica musica dal vivo di Ray Gelato. Il musicista britannico, conosciuto a livello internazionale per le sue performance di jazz, swing e jump blues, è un sassofonista e cantante di fama mondiale. Per i più romantici infine che amano trascorrere il giorno di San Valentino rilassandosi e gustandosi una cena a lume di candela c'è la possibilità di viziarsi, anche solo per un giorno, con una delle serate stellate ideate dagli chef Carlo Cracco e Andrea Berton.