La Squadra Mobile di Milano ha fermato un uomo in relazione all'omicidio di Carla Quattri Bossi, la novantenne trovata morta ieri in un agriturismo nella periferia sud del capoluogo meneghino. Non si conoscono ulteriori dettagli sull'uomo fermato quest'oggi di prima mattina dagli agenti. L'omicidio della donna aveva suscitato molta indignazione nelle scorse ore, per la brutalità con cui era avvenuto.

Dagli accertamenti, infatti, era emerso che la donna, madre del proprietario dell'agriturismo "Podere Ronchetto", avesse numerose ferite alla testa, coperta anche da una federa di cuscino, ed era stata legata ai polsi con un lenzuolo. A scoprire il corpo della donna era stata una segretaria in uno degli appartamenti in ristrutturazione dell'agriturismo stesso: la cascina al momento era infatti in fase di ristrutturazione per realizzare un'area per accogliere i camper di turisti. Nelle scorse ore, gli investigatori avevano sentito, oltre alla segretaria che aveva dato l'allarme, anche i figli della donna e i tre dipendenti che lavorano all'interno dell'agriturismo.

L'ipotesi più accreditata è che la donna possa essere stata uccisa in un altro luogo e poi portata all'interno della cascina: lo dimostrerebbero le tracce di trascinamento del corpo ritrovate dagli inquirenti. Non è ancora chiara invece quale sia stata l'arma del delitto: si ipotizza un bastone o un martello, ma si lavora per analizzare barattoli e suppellettili sporche di sangue ritrovare sul posto. Quasi esclusa l'ipotesi della rapina, visto che all'interno della cascina non vi fossero beni di valore, tanto che non ci sono neppure telecamere di sicurezza.