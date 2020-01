in foto: Immagini di repertorio

Una donna è stata ritrovata questa mattina senza vita in un agriturismo alle porte di Milano: il suo corpo è stato scoperto da una donna che lavora nella struttura e che ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono accorsi personale medico e polizia, insieme alla Mobile e alla Scientifica che hanno dato il via ai rilievi utili a ricostruire l'accaduto. Stando a quanto si apprende sul corpo della donna sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. L'agriturismo, situato nei piccolo comune di Ronchetto delle Rane, alle porte di Milano, è il ‘Podere Ronchetto', una struttura nota per accogliere molti camperisti vista l'area sosta per i camper situata in via Pescara, non lontano dal quartiere Gratosoglio.