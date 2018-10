in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Sono stati individuati e denunciati i due pirati della strada responsabili dei due gravi incidenti che si sono verificati nella notte tra venerdì e sabato a Milano. In entrambi casi i conducenti dei veicoli che hanno causato gli incidenti avevano perso la targa delle vetture dopo l'impatto. I due episodi sono avvenuti entrambi nella notte tra venerdì e sabato a pochi chilometri di distanza: il primo episodio, il più grave, si era verificato attorno alle 3 del mattino in viale Monza. Il conducente di un suv aveva travolto due donne a bordo di una Lancia Y, una delle quali è ancora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. L'uomo era poi fuggito senza fermarsi a prestare soccorso: tramite la targa gli agenti della polizia locale erano risaliti a una società che affitta veicoli e hanno poi trovato il suv nel parcheggio di un palazzo ad Agrate Brianza, nel Milanese. Nel frattempo il pirata della strada, probabilmente sentendosi braccato, ha chiamato ai vigili per costituirsi: dovrà rispondere di lesioni gravissime e omissione di soccorsi.

Poche ore dopo il primo incidente, attorno alle 5, un altro automobilista aveva causato il ferimento di due motociclisti in piazzale Loreto. Anche in questo caso l'uomo al volante dell'auto era fuggito lasciando dietro di sé i due feriti (non in pericolo di vita: uno è stato soccorso in codice giallo e l'altro in codice verde) e soprattutto la targa della sua vettura, grazie alla quale è stato individuato e denunciato dalla polizia locale milanese: anche lui dovrà rispondere di omissione di soccorso.