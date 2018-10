in foto: Immagine di repertorio

Due gravi incidenti si sono verificati questa notte a Milano. In entrambi i casi le auto coinvolte si sono date alla fuga senza prestare soccorso, così ora le forze dell'ordine sono alla ricerca di due pirati della strada. Il primo sinistro è avvenuto in viale Monza dove due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Popoli Uniti. Ad avere la peggio due donne che viaggiavano a bordo della Lancia Y, la più grave delle quali è ricoverata al San Raffaele in condizioni critiche, con ferite alla testa e all'addome. Il conducente dell'altra auto, un Suv, si è dato alla fuga e ora è ricercato dalle forze dell'ordine.

Pirata della strada all'alba a piazzale Loreto

Erano invece circa le 5.oo del mattino quando a piazzale Loreto, un'auto a travolto due motociclisti dandosi poi alla fuga. I centauri, di 36 e 42 anni, sono ricoverati uno in codice giallo al Niguarda, l'altro in codice verde al pronto soccorso di Città Studi. Anche in questo casa il pirata della strada è ricercato dalle forze dell'ordine.