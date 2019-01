Forse si stava recando al pronto soccorso che aveva lasciato da poche ore o forse ha accusato un malore proprio lì dove lo avevano curato il giorno prima: resta da accertare quanto accaduto al senzatetto ritrovato morto questa mattina a pochi metri dall'entrata dell'ospedale Fatebenefratelli. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che poco dopo le 9 di questa mattina hanno notato l'uomo sul marciapiede di via Castelfidardo poco distante dall'entrata del pronto soccorso dell'ospedale. A nulla sono valsi gli sforzi dei paramedici giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica: il clochard era già morto al loro arrivo.

Forse un malore lo aveva portato di nuovo in ospedale

L'uomo, un senzatetto di 62 anni, aveva nelle tasche proprio un verbale dell'ospedale in zona Porta Nuova di un ricovero effettuato il giorno prima, l'1 gennaio: bisognerà ora ricostruire le ultime ore di vita del clochard per capire se l'uomo si sia allontanato di sua spontanea volontà o se abbia trascorso la notte in ospedale lasciandolo poi questa mattina, e si sentito male poco dopo. Si tratta della quinta vittima tra i clochard dall'inizio di novembre a Milano: solo lo scorso 16 dicembre un altro senzatetto è stato trovato senza vita sempre all'interno del pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove si era nascosto per ripararsi dalle basse temperature.