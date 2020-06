Provvidenziale intervento dei carabinieri a Milano. In questo caso, a giovarsi della prontezza dei militari dell'Arma non è stata una persona, ma un animale: per la precisione un capriolo che stava rischiando di annegare nel Naviglio grande. L'episodio è accaduto attorno alle 7 di questa mattina, lunedì 22 giugno. A notare l'animale in difficoltà sono stati alcuni cittadini, che hanno visto il capriolo annaspare parzialmente immerso nel corso d'acqua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Milano Barona, che non senza difficoltà e con l'ausilio di una corda sono riusciti a mettere in salvo l'animale, trasportandolo su una sponda mobile all'altezza della Canottieri San Cristoforo.

Pochi giorni fa un giovane capriolo era stato salvato dai pompieri ad Abbiategrasso

Il capriolo è stato affidato alle cure dei veterinari del Comune e trasportato dalla polizia locale di Milano nell'oasi naturalistica di Vanzago, riserva naturale protetta del Wwf che ospita numerose specie selvatiche. Non è la prima volta che un animale selvatico finisce nelle acque del Naviglio e viene trasportato fino a Milano. Era già successo qualche giorno fa, quando un giovane esemplare di capriolo, rimasto intrappolato sulle rive del canale scolmatore di Abbiategrasso, cittadina in provincia di Milano, era stato salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Tanti animali selvatici – era capitato anche ai lupi – finiscono accidentalmente nelle acque del Naviglio nella zona di Tornavento, il paese del Varesotto da cui si origina il canale, prendendo le acque dal fiume Ticino.