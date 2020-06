in foto: Foto: Vigili del fuoco

Ha rischiato di annegare, intrappolato nelle acque del canale scolmatore di via Prabalo, ad Abbiategrasso, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Così si è salvato un giovane capriolo nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno. L'allarme è scattato verso mezzogiorno, quando un pedone che passava per la via ha notato l'animale in grave difficoltà. Contattato il 115, sul posto si sono recati i pompieri del comando provinciale di Milano che hanno operato il suo recupero in sicurezza. Indossati gli idrocostumi, si sono calati nelle acque del canale traendolo in salvo. Dopo il recupero, il capriolo è stato visitato da un veterinario a causa di una ferita ad una zampa che, fortunatamente, si è rivelata meno grave del previsto. Infine, dopo essere stato medicato, l'animale è stato liberato nei campi.

Capriolo aggredisce un uomo, portato in ospedale

Circa un paio di settimane fa, nel Pavese, un esemplare simile a quello salvato oggi dai vigili del fuoco si è reso protagonista di un'aggressione ai danni di un uomo di 80 anni. Tutto è successo a Rivanazzano, paesino in provincia di Pavia, dove l'uomo è stato attaccato dall'animale. L'aggressione, inaspettata, gli ha provocato alcune ferite per le quali è stato portato in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Forestale, intervenuti dopo la richiesta di aiuto, pare che l'80enne stesse passeggiando nel suo giardino di casa quando il capriolo l'ha colpito con le sue cornina, ferendolo alle gambe. I militari sono poi riusciti ad allontanare l'animale, scoperto essere un maschio di due anni, che non ha riportato ferite.