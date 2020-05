in foto: Immagine di repertorio

Una vera e propria aggressione secondo quanto riportato dalla stessa vittima finita in ospedale dopo essere stata attaccata da un capriolo: è accaduto nel piccolo comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, dove un uomo di 80 anni è stato aggredito da un capriolo che si era intrufolato nel giardino di casa.

L'anziano trasportato in ospedale a Voghera

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Forestale e dagli agenti di polizia intervenuti poco dopo sembra che l'uomo stesse passeggiando quando si è trovato dinanzi all'animale che lo ha colpito con le piccole corne presenti sul capo. L'anziano è rimasto ferito anche se in maniera lieve alle gambe ed è stato trasportato in ospedale a Voghera per essere medicato. Intanto gli uomini della Forestale sono riusciti ad allontanare il capriolo dal giardino di casa grazie al tempestivo intervento della figlia dell'anziano: l'animale, un maschio di due anni, non sarebbe rimasto ferito.

La presenza dei caprioli nella zona del Pavese

I caprioli sono molto comuni nella zona del Pavese, solo qualche giorno fa la notizia dell'aggressione da parte di un lupo proprio a un capriolo: la scena è stata ripresa delle telecamere di un'abitazione di Broni, paese ai piedi delle colline dell'Oltrepò, in provincia di Pavia. Nelle immagini si vede un lupo che attraversa il giardino della casa e si lancia all'inseguimento dell'animale, braccandolo fin dentro il cortile di via San Contardo. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza puntata verso il cortile hanno immortalato gli istanti finali della caccia: uno spettacolo naturale, ma cruento. Il lupo è riuscito ad azzannare il capriolo: le ultime immagini mostrano l'animale selvatico che trascina via la sua preda. La carcassa del capriolo è stata poi ritrovata sulla strada che conduce all'abitazione.