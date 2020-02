in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente a cavallo quello occorso oggi, sabato 29 febbraio, a Motta Visconti, nella provincia di Milano: una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita. Da quanto si apprende, la donna stava cavalcando in un maneggio nella cittadina della provincia meneghina quando è stata disarcionata dall'animale e scaraventata a terra; poi, il cavallo l'ha colpita al volto con uno zoccolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118: la donna è stata soccorsa da una eliambulanza ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove il personale medico ha riscontrato un importante trauma facciale; le condizioni di salute della donna sarebbero gravi. Intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Soltanto qualche settimana fa, lo scorso 16 febbraio, in Lombardia si è verificato un incidente analogo, davvero molto simile. A Romano di Lombardia, nella provincia di Bergamo, una donna di 46 anni è caduta dal cavallo mentre lo stava cavalcando e, una volta a terra, è stata schiacciata dall'animale. Sul posto i mezzi di soccorso del 118, con un'ambulanza e una eliambulanza, che ha trasportato la 46enne agli Spedali Civili di Brescia, dove è stata ricoverata in gravi condizioni di salute. Carabinieri sul posto per stabilire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità.