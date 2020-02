Romano di Lombardia, donna schiacciata da un cavallo imbizzarrito: è in prognosi riservata

Una donna di 46 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo un grave incidente a cavallo. È successo domenica pomeriggio in un maneggio di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La donna è caduta e l’animale imbizzarrito le è finito sopra, schiacciandola. Sul posto è arrivato un mezzo dell’elisoccorso che l’ha trasportata agli Spedali Civili di Brescia.