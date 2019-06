Sono accusati di aver picchiato la figlia di quasi quattro anni così tanto e talmente a lungo da lasciarle sul corpo i segni dei colpi subiti. Marito e moglie di 29 anni, di origine egiziana, sono finiti in manette venerdì con l'accusa di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti di una dei loro cinque figli. L'intervento degli agenti dell'unità tutela donne e minori della polizia locale di Milano ha messo fine ai maltrattamenti e portato all'arresto dei genitori.

Sul corpo della piccola fratture multiple pregresse

L'ipotesi degli investigatori è che le violenze si protraessero da molto tempo: la piccola risulta avere fratture multiple pregresse e di dubbia natura. I dettagli dell’operazione saranno illustrati oggi dal comandante della Polizia Locale di Milano Marco Ciacci nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi, martedì 4 giugno, alle ore 12.30 presso il Comando di Piazza Beccaria.

A San Siro un bimbo di 2 anni ammazzato di botte dal padre

Lo scorso 22 maggio in via Ricciarelli, nel quartiere San Siro, un bambino di due anni, Mehmed, è stato ammazzato di botte da suo padre. Aljica Hrustic, 25enne di origini croate, ha confessato dopo una fuga durata poche ore, spiegando di averlo picchiato mentre dormiva, in un momenti di rabbia, dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Con loro in casa c'era la madre del piccolo, Silvjia Z., 23 anni, che ha subito accusato il compagno, spiegando agli investigatori della squadra mobile di Milano di non essere riuscita a fermarlo. Era stato lo stesso Hrustic a chiamare i soccorsi all'alba, dicendo che suo figlio aveva difficoltà a respirare. All'arrivo dei paramedici l'uomo era fuggito con altre due figlie. Poche ore più tardi è stato rintracciato dalla polizia in un appartamento in zona Giambellino.