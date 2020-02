in foto: Il luogo dell’investimento (Foto:Fanpage.it)

Grave incidente stradale quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 febbraio, in corso San Gottardo a Milano, dove un bimbo di 4 anni, all'uscita di scuola, è stato investito da una moto. Da quanto si apprende, il conducente del mezzo a due ruote, che proveniva da piazza XXIV maggio ed era diretta verso la circonvallazione, subito dopo l'impatto ha proseguito la sua corsa e si è dileguato, senza prestare soccorso al piccolo. Il bimbo è stato soccorso dai sanitari di Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico di Milano: nonostante le sue ferite siano gravi, non corre pericolo di vita. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente: da quanto si apprende, sul'asfalto non ci sono segni di frenata, quindi la moto non avrebbe tentato di arrestare la sua corsa per evitare il bambino in strada.

Sempre oggi, nella mattinata, un altro grave incidente si è verificato invece a Brescia, dove una coppia di anziani è stata investita mentre attraversava la strada tra piazzale Garibaldi e via Milano. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, che hanno trasportato i due anziani e un altro uomo, probabilmente il conducente della vettura, agli Spedali Civili.