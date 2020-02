in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente questa mattina a Brescia. Una coppia di anziani è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada tra piazzale Garibaldi e via Milano. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 10. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. Tre le persone soccorse: marito e moglie di 83 e 77 anni e un altro uomo di 74 anni, forse il conducente della vettura. Le tre persone coinvolte sono state soccorse e trasportate agli Spedali Civili: a preoccupare maggiormente sono le condizioni di uno dei tre feriti, che è stato ricoverato in ospedale in codice rosso e avrebbe riportato gravi traumi. Gli altri feriti sono invece stati soccorsi uno in codice giallo e l'altro in codice verde: le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenute delle pattuglie della polizia locale di Brescia, a cui spetterà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: gli accertamenti sono ancora in corso.