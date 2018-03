in foto: Tifosi dell’Arsenal in piazza Duomo nel 2012 (da Twitter)

Non solo lo sciopero dei trasporti e i diversi eventi organizzati per le Giornata della donna. A Milano oggi, 8 marzo, è anche il giorno della partita di Europa league tra Milan e Arsenal, valida per l'andata degli ottavi di finale. Un match affascinante tra due squadre blasonate a livello europeo, ma che da diverso tempo (almeno per quanto riguarda il Milan) non assaporavano partite di un certo livello. Per questo motivo sono tanti i tifosi attesi allo stadio Meazza di San Siro. Tra loro, anche circa duemila tifosi inglesi. Per quanto i tempi degli hooligan siano ormai lontani, tra i supporter inglesi ci sono anche un centinaio di persone che sono ritenute a rischio dalle autorità britanniche. E proprio per scongiurare possibili problemi il questore Marcello Cardona ha predisposto un piano per "blindare" piazza Duomo, dove molti tifosi inglesi trascorreranno le ore prima della partita.

Alle 12 la fermata metro Duomo è stata chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. La piazza è inoltre blindata e transennata per l'evento "1968-2018: 50 anni di liberazione femminile", organizzato da Wall of dolls e da Jo Squillo, che si tiene fino alle 18. Dalle 19 alle 21.30 seguirà un concerto, ma allora la partita sarà già iniziata e i tifosi saranno tutti a San Siro. Dieci i varchi d'accesso attorno alla piazza, presidiati dalle forze dell'ordine. Dalle 9 fino alle 24 è vietato vendere alcolici e superalcolici in vetro e lattine nella zona del Duomo e anche di corso Como, Darsena e San Siro.

Modifiche alla circolazione al termine della partita

Per il post partita è stato già predisposto un piano speciale per quanto riguarda i mezzi pubblici. In fase di deflusso dallo stadio di San Siro saranno chiuse due fermate metro della linea M5 (sempre che nel frattempo siano attive, dal momento che a partire dalle 18 inizia la seconda fase dello sciopero generale) e alcune linee dei mezzi di superficie verranno deviate. A questo link è possibile trovare tutti i dettagli sulle modifiche alla circolazione.