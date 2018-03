Serata di grande calcio europeo giovedì 8 marzo a Milano. Allo stadio Meazza di San Siro il Milan affronta l'Arsenal nella partita valida per l'andata degli ottavi dell'Europa league. Il match è in programma alle ore 19 e l'affluenza allo stadio si preannuncia quella delle grandi occasioni. Per questo motivo la questura ha predisposto delle misure di sicurezza che avranno conseguenze anche sui mezzi pubblici. In una nota Atm ha comunicato tutte le modifiche alla circolazione, suggerendo a tutti i tifosi i modi migliori per raggiungere lo stadio. Per quanto riguarda i mezzi di superficie, le linee 16, 49, 64, 80, 98 modificheranno i percorsi in zona stadio.

Linea 16: nella fase di afflusso, viene soppressa la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento (tra afflusso e deflusso), modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In fase di deflusso, viene soppressa la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

Linea 49: da due ore prima dell’inizio, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini con transito in via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.

Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

Linea 98: dalla fine della partita per un’ora, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2, dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

Chiuse alcune fermate della metro

Su disposizione della questura, al termine della partita le stazioni di San Siro Ippodromo e Segesta (sulla metro lilla, la M5) saranno chiuse. Di conseguenza i treni non effettueranno le fermate: "In alternativa – comunica Atm – sarà possibile utilizzare le stazioni San Siro Stadio e Lotto. Si consiglia di acquistare in anticipo i biglietti per il viaggio di ritorno". In aggiunta alle modifiche dovute alle disposizioni della questura, si ricorda che giovedì 8 marzo, è in programma a Milano come in tutta Italia uno sciopero generale che rischia di avere serie ripercussioni sul trasporto pubblico. A Milano, come comunicato da Atm, tram, autobus e metro sono a rsichio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.