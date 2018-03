in foto: Stazione della linea Verde della Metropolitana di Milano (Wikipedia).

Circolazione regolare per le quattro linee della metro di Milano nella mattinata di oggi, 8 marzo. Lo sciopero generale proclamato dall'Unione sindacale di base in adesione alle proteste dell'associazione "Non una di meno" non ha al momento avuto conseguenze sui mezzi pubblici. L'Azienda dei trasporti milanesi segnala però possibili disagi per le manifestazioni in programma: "possibili deviazioni in superficie con maggiori attese". Alle 9.30, infatti, è partito da piazza Cairoli, in centro, il primo corteo organizzato dalle sigle studentesche con lo slogan "Lottomarzo sta arrivando". Alle 18, invece, da piazza Duca d'Aosta partirà il secondo corteo organizzato dal collettivo femminile "Non una di meno" – che partirà da piazza Duca d'Aosta. A Milano la prima fase dello sciopero è in programma dalle 8.45 alle 15. La seconda inizierà dalle 18 fino alla fine del servizio.

Altri disagi sono annunciati per la serata di oggi: alle 19 allo stadio Meazza di San Siro è in programma la partita di Europa league Milan-Arsenal e Atm ha avvertito che saranno possibili "un maggiore afflusso di passeggeri in metropolitana e deviazioni sui mezzi di superficie". Inoltre, in fase di deflusso, alcune fermate metro della linea M5 (la lilla) saranno chiuse. Resterà chiusa per motivi d'ordine pubblico anche la fermata metro Duomo, dalle 10 alle 18: si teme per la presenza massiccia dei tifosi inglesi.

La situazione sui treni regionali: diverse corse cancellate

Situazione diversa per quanto riguarda la circolazione dei treni regionali. Sul proprio sito Trenord ha diramato una nota, ricordando lo sciopero indetto da diverse sigle sindacali da mezzanotte fino alle ore 21 di oggi: "Durante lo sciopero il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni". E difatti, come si può leggere sulla pagina del sito relativa alla circolazione in tempo reale, alcuni treni sono stati cancellati: "I collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona", in caso di non effettuazione dei treni, saranno sostituiti da autobus Point-to-Point", si legge quindi sulla nota. Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia: la prima è stata dalle 6 alle 9 (erano garantiti i treni la cui partenza da orario ufficiale era prevista dopo le ore 6 e l'arrivo a destinazione finale entro le ore 9. La seconda fascia di garanzia scatterà tra le 18 e le 21: saranno garantiti i treni la cui partenza da orario ufficiale è prevista dopo le ore 18. A tutti i viaggiatori si suggerisce di consultare il sito web e le pagine social di Trenord per avere informazioni sul proprio treno.