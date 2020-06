in foto: Immagine di repertorio

Maltempo in arrivo nel weekend su Milano e gran parte della Lombardia. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (gialla) per rischio idraulico per forti temporali anche sul bacino di Milano in particolare a partire dalle ore 17 di oggi, venerdì 5 giugno. Condizioni di instabilità continueranno fino a domenica 7 giugno.

Milano, maltempo in arrivo tra sabato e domenica

La giornata di venerdì è stata all'insegna del sole e del cielo sereno, ma è solo una breve tregua prima del weekend, quando è previsto il ritorno di piogge e temporali, anche forti. A partire da domani, sabato 6 giugno, il maltempo tornerà ad affliggere il capoluogo lombardo. I meteorologi prevedono dal primo pomeriggio un graduale e deciso peggioramento, con l'arrivo di una perturbazione che potrà provocare fenomeni anche intensi. Temporali sono attesi anche per domenica 7 giugno, accompagnati anche da un brusco calo delle temperature, che potranno scendere anche di 6-7 gradi rispetto ai giorni precedenti. Il tempo rimarrà brutto per tutta la giornata di domenica e anche all'inizio della prossima settimana.

Attivato monitoraggio di Seveso e Lambro

Il Comune di Milano in seguito all'allerta meteo gialla attiverà di conseguenza il Centro Operativo di Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.