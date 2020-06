A Milano sarà un venerdì all'insegna del sole e del cielo sereno. Breve tregua prima del weekend, quando è previsto il ritorno di piogge e temporali. Le previsioni meteo per oggi, 5 giugno, sono all'insegna del bel tempo. Un toccasana dopo la giornata grigia e piovosa di ieri, che ha fatto sprofondare la città in pieno autunno. Per oggi è previsto anche un aumento della temperatura, con massime che potranno arrivare a toccare i 25 gradi. Sarà però una breve boccata d'ossigeno per gli amanti del bel tempo: il fine settimana tornano infatti piogge e anche temporali.

Meteo a Milano per oggi, venerdì 5 giugno

La mattinata è iniziata con un residuo delle nuvole di ieri, che andrà però via via scomparendo lasciando spazio a un cielo terso. L'aria frizzante, complice la pioggia e l'abbassamento delle temperature di ieri, si riscalderà nel corso della giornata, in cui sarà il sole a farla da padrone. Nel primo pomeriggio le temperature raggiungeranno il loro massimo, di circa 25 gradi. Solo verso sera si potrà assistere a un ritorno delle nuvole.

Meteo Milano weekend 6-7 giugno: pioggia e temporali

Le nuvole della serata di oggi saranno il preludio per ciò che accadrà a partire da domani, sabato 6 giugno, quando il maltempo tornerà ad affliggere il capoluogo lombardo. Nella mattinata di sabato il tempo si manterrà soleggiato, ma a partire dal primo pomeriggio si assisterà a un graduale e deciso peggioramento, con l'arrivo di una perturbazione che potrà provocare piogge e anche possibili temporali. Il tempo non migliora domenica 7 giugno, quando assieme a pioggia e temporali si assisterà anche a un brusco calo delle temperature, che potranno scendere anche di 6-7 gradi rispetto ai giorni precedenti. Il tempo rimarrà brutto per tutta la giornata di domenica e anche all'inizio della prossima settimana.