Per aiutare i cittadini a difendersi dal Coronavirus e prevenirne il contagio, il Comune di Milano – come verificato da Fanpage.it -ha stipulato un accordo con l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) per la distribuzione di un kit di cinque mascherine per nucleo famigliare. Tali kit verranno distribuiti dai volontari del servizio di ambulanza delle associazioni presenti sul territorio ai parenti delle persone che richiedono un intervento di soccorso presso il proprio domicilio, indipendentemente dal fatto che siano per motivi di Covid o meno. Il programma di distribuzione dovrebbe partire già da questa settimana. In questo modo, nonostante l'eventuale incertezza sul contagio del parente bisognoso di aiuto, si intende limitare ulteriormente il rischio infezione.

Distribuite mascherine anche a rider e case popolari

Questa sarà l'ennesima iniziativa del Comune di Milano volta a salvaguardare la salute dei cittadini, specialmente di coloro maggiormente in difficoltà. Da un paio di settimane circa, infatti, è stata avviata la distribuzione di mascherine a favore dei rider, impegnati quotidianamente nella consegna a domicilio di pietanze e beni di prima necessità. Ogni rider viene convocato, in ordine alfabetico, allo Sportello lavoro di viale Gabriele D'Annunzio 15 dalle 9.30 alle 17. Lì, ricevono il kit con mascherine e guanti monouso, oltre ad un depliant tradotto in quattro lingue (italiano, francese, spagnolo e inglese) che illustra i corretti metodi d'uso dell'attrezzatura fornita. Inoltre, l'Amministrazione comunale ha da tempo avviato anche la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, con l'ausilio di polizia locale e Protezione civile, ai residenti delle case popolari di Milano gestite da Aler. Circa 300.000 persone riceveranno un kit di mascherine da poter usare per recarsi a fare la spesa.