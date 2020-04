in foto: (Archivio)

Tra coloro che non hanno smesso un attimo di lavorare nonostante l'emergenza Coronavirus, ci sono tutti i rider che hanno continuato a consegnare a domicilio pranzi e cene per chiunque ordinasse pietanze dalle varie applicazioni. Per questo motivo, il Comune di Milano ha annunciato che da oggi, martedì 14 aprile, verranno distribuiti kit per tutelare la salute dei rider contenenti cinque mascherine e cinque paia di guanti.

L'assessore Tajani: Vogliamo tutelare ristoratori, rider e clienti

L'iniziativa, realizzata dall'assessorato alle Politiche del lavoro, Attività produttive e Commercio, si svolgerà con un primo blocco da mille kit da consegnare che i rider potranno ritirare allo Sportello lavoro di viale Gabriele D'Annunzio 15 dalle 9.30 alle 17. I rider verranno convocati volta per volta in ordine alfabetico e riceveranno, scaglionati, i guanti e le mascherine. L'assessore Cristina Tajani ha dichiarato che "con questa iniziativa vogliamo tutelare sia la salute dei rider che, con il loro lavoro, garantiscono la continuità del servizio di food delivery, ma anche quella dei cittadini e dei ristoratori". I rider risultano essere una delle categorie meno tutelate a livello contrattuale, motivo per cui è importante garantire a loro la sicurezza che deve essere garantita a tutti i cittadini. "I rider non possono pagare anche un rischio sanitario maggiore", ha aggiunto la Tajani. All'interno del kit che ritireranno, i rider troveranno inoltre anche un depliant tradotto in quattro lingue diverse (italiano, inglese, spagnolo e francese) con le direttive per affrontare l'emergenza sanitaria in corso. Nel volantino è spiegato infatti come utilizzare le mascherine e i guanti consegnati oltre alle indicazioni relative al divieto di assembramento mentre si attende, fuori dai ristoranti, di ricevere le i prodotti da consegnare e alla distanza di sicurezza da mantenere con i clienti finali che hanno fatto l'ordine.