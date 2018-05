in foto: Il sindaco Sala vicino ai nuovi autobus elettrici di Milano

Milano batte Roma, almeno per quanto riguarda i mezzi pubblici. Una ricerca pubblicata da "Altroconsumo" aggiunge un nuovo capitolo all'eterna battaglia tra il capoluogo lombardo e la Capitale d'Italia, divise da un'antica rivalità. Milano, a dirla tutta, primeggia non solo rispetto a Roma, ma anche ad altre due grandi città d'Italia prese a confronto dalla testata: Torino e Napoli. Il capoluogo lombardo è risultato essere la città in cui i trasporti pubblici sono meno costosi e più apprezzati dai cittadini. Inoltre all'ombra della Madonnina ci si sposta più in fretta rispetto alla Capitale, dove in media i cittadini impiegano 42 minuti per raggiungere il posto di lavoro. Sul fronte dei tempi di percorrenza, comunque, il primato spetta a Torino, forse anche per le dimensioni più contenute della città: la media degli spostamenti da casa al luogo di lavoro è di 32 minuti.

In cosa eccelle Milano? Sicuramente sul fronte dell'apprezzamento del servizio di trasporto pubblico, che registra le più alte preferenze. Al contrario, a Napoli e a Roma i cittadini giudicano insoddisfacente il servizio: luci e ombre invece a Torino, che eccelle per la metropolitana ma deve migliorare sul resto. L'altro aspetto in cui il servizio di trasporto pubblico milanese primeggia è sul fronte dei costi. A fronte di una spesa media mensile di 80 euro, all’ombra della Madonnina si spendono in media 65 euro al mese per viaggiare su bus e metro. A Roma, per fare un confronto, il costo è di 98 euro mensili, con picchi di 150, mentre a Napoli la spesa si attesta attorno agli 87 euro e a Torino intorno ai 70. Il dato potrebbe subire una variazione se davvero, come confermato più volte dal sindaco Beppe Sala, il biglietto singolo della metro e dei mezzi pubblici dovesse subire un ritocco a partire dal gennaio 2019: il costo aumenterà da 1,5 a 2 euro. La ricerca pubblicata da Altroconsumo sarà discussa, anche con nuovi dati, nel corso dell'edizione 2018 del Festivalfuturo Altroconsumo, che si terrà all'Unicredit Pavillion di Milano dal 28 al 30 settembre. Nel festival, dal titolo "Ri-generazioni, l’era dell’economia circolare".