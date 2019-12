Le piogge continue che hanno caratterizzato il mese di novembre in Lombardia, con precipitazioni da record, sembrano aver concesso una tregua. Ma su Milano e la Lombardia si prepara a calare le morsa dell'inverno. I meteorologi prevedono un brusco calo delle temperature nei prossimi giorni, con gelate e termometro sotto zero.

Meteo Milano e Lombardia: brusco crollo delle temperature

Il calo delle temperature è previsto soprattutto a partire dalla giornata di mercoledì 4 dicembre, quando le minime notturne scenderanno fino a -2 gradi. Ancora più fredda la notte di giovedì 5 dicembre, con la colonnina di mercurio in calo fino a -4 gradi. Per tutta la settimana le massime rimarranno prossime ai 9/10 gradi centigradi.

Entrati nell'inverno meteorologico

"Con ieri siamo entrati nell’inverno meteorologico, stagione che – per convenzione – ha inizio con il mese di dicembre", ha ricordato il Centro Meteorologico Lombardo in un post sul suo profilo Facebook. "Manco a farlo apposta, la circolazione generale si è adeguata al calendario con precisione quasi teutonica, dunque è andata modificandosi di conseguenza. Terminato uno dei periodi autunnali più piovosi da quando si registrano dati, le precipitazioni si faranno nulle (o marginali). Salutate le nubi permanenti, le temperature minime sono in calo, con le prime gelate da inversione termica nelle campagne. Nottetempo e nella prima parte della giornata, la relativa stabilità anticiclonica potrà favorire la comparsa di nebbie o foschie su pianure e brughiere. Le massime diurne, specie in presenza di sole, saranno generalmente superiori alla norma".