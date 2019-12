Novembre 2019 verrà ricordato come uno dei mesi più piovosi dell'ultimo decennio. A dirlo è l'Arpa Lombardia che attraverso il Servizio idrometeorologico ha comunicato i dati relativi alle precipitazioni del mese di novembre in tutta la regione: secondo quanto emerso infatti sono stati solo quattro i giorni di sole in tutto il mese, quattro su 30 che hanno di fatto classificato il mese appena trascorso tra i più piovosi di sempre. La causa è da ritrovare nel ripetuto passaggio di perturbazioni atlantiche sulla Lombardia.

Solo quattro i giorni senza pioggia

Nello specifico a Milano lo scorso mese sono caduti 244 mm a fronte di una media di circa 100 mm, a Brescia 238 mm a fronte di una media di circa 70 mm, a Sondrio 240 mm (media 80 mm circa), a Mantova 211 mm (media 60 mm circa), e a Pavia 222 (media 90 mm circa). Le cumulate più elevate, come di consueto, si sono registrate sulla fascia Prealpina e sulle Orobie dove sono stati raggiunti localmente i 500/600 mm. Solo nel novembre del 2014 è caduta più pioggia di quanta avuta lo scorso mese. Quattro i giorni in cui i lombardi hanno potuto lasciare a casa l'ombrello: il 10, 26, 29 e 30 novembre.

Dicembre al via con sole e bel tempo

Pioggia che sembra destinata a cessare almeno per quanto riguarda i primi giorni di dicembre nei quali è prevista la presenza di sole e bel tempo: secondo le previsioni meteo su Milano da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre non dovrebbe piovere. Le temperature caleranno a partire da mercoledì 4 dicembre, per poi abbassarsi ulteriormente nelle giornate successive. Venerdì 6 dicembre invece si segnalano le temperature più basse, con minime che toccheranno anche i -2 gradi. Il cielo sarà coperto da nubi abbinate con addensamenti di nebbia, soprattutto nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre.