in foto: (Immagine di repertorio)

A parte il freddo, le condizioni atmosferiche per la città di Milano, nella settimana che conduce alla festività di Sant'Ambrogio, patrono della città, dovrebbero essere favorevoli. Questo è quello che dicono le previsioni meteo, che escludono precipitazioni almeno per quanto riguarda i primi giorni settimanali. È previsto inoltre un allontanamento della perturbazione che ha recentemente colpito il capoluogo lombardo, con progressive schiarite abbinate a cielo poco nuvoloso. Le temperature dovrebbero abbassarsi a cominciare dalla giornata di mercoledì 4 dicembre, quando il termometro toccherà lo zero nelle ore più fredde.

Previsioni meteo Milano: lunedì 2-venerdì 6 dicembre

Per quanto riguarda i cinque giorni lavorativi, le previsioni meteo su Milano raccontano di una situazione in miglioramento, almeno sul versante piogge. Da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre non dovrebbe piovere, differenza della scorsa settimana, in cui si sono verificate abbondanti precipitazioni in tutto il territorio di Milano e hinterland. Le temperature caleranno a partire da mercoledì 4 dicembre, per poi abbassarsi ulteriormente nelle giornate successive. Venerdì 6 dicembre si segnalano le temperature più basse, con minime che toccheranno i -2 gradi. Il cielo sarà coperto da nubi abbinate con addensamenti di nebbia, soprattutto nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre.

Previsioni meteo Milano: S.Ambrogio e weekend

Per la giornata di Sant'Ambrogio, sabato 7 dicembre, le previsioni meteo su Milano descrivono una situazione in linea con l'andamento atmosferico settimanale: cielo parzialmente nuvoloso, ma niente pioggia. I milanesi potranno trascorrere il giorno di festa senza preoccuparsi di portare con sé l'ombrello. Il termometro segnerà i 5 gradi di massima e i -1 gradi di minima nella giornata dedicata al santo patrono milanese, mentre domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, le temperature saranno interessate da un leggero aumento, con minime attorno ai 2 gradi e massime che toccheranno i 7 gradi.