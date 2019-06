Dopo il passaggio dell'ondata di maltempo che ha colpito tutta la regione, con danni e allagamenti in diverse province e centinaia di sfollati nel Lecchese, per il weekend del 15 e 16 giugno in Lombardia è previsto tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con caldo e afa in aumento. Qualche addensamento nuvoloso e possibili temporali sui rilievi alpini. Nella giornata di venerdì 14 giugno cielo sereno ma con progressivi annuvolamenti da ovest nel pomeriggio, soprattutto sulle aree montuose. In serata possibili rovesci e temporali sparsi su alta pianura occidentale e Prealpi, localmente forti.

Le previsioni meteo per sabato 15 giugno

Per la giornata di sabato 15 giugno è previsto in Lombardia tempo sereno e soleggiato, grazie alla presenza dell'anticiclone tropicale che insiste sulle aree centro-meridionali dell'Italia. Sui rilievi nuvolosità residua di notte, in temporanea attenuazione al mattino, con progressivi addensamenti nella giornata e cielo irregolarmente nuvoloso in serata. Possibili rovesci isolati su Alpi e Prealpi. In serata aumentano le probabilità di temporali più forti soprattutto sul nord ovest. In pianura velature e locali addensamenti nelle ore centrali e temperature minime tra 16 e 20 °C, massime tra 28 e 32 °C.

Le previsioni meteo per domenica 16 giugno

Nella giornata di domenica 16 giugno rimane il bel tempo su tutta la Lombardia. Cielo irregolarmente o poco nuvoloso, temperature massime stazionarie in lieve aumento (minime intorno a 18 °C, massime intorno a 31 °C). Nelle ore centrali isolati rovesci su Alpi e Prealpi.