in foto: La diga di Premana (Foto: Lecco Notizie)

C'è forte preoccupazione nella zona della Valsassina, in provincia di Lecco, per gli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore. Una parte della popolazione di Dervio, sulla sponda est del Lario, è stata evacuata a causa dell'esondazione del fiume Varrone per il rischio di tracimazione della diga-invaso dell'Enel "di Pagnona", nel comune di Premana.

Il sindaco di Dervio: La situazione è seria

"La situazione è seria, abbiamo ricevuto l’ordine della prefettura di evacuare tutto il paese. Dopo averne discusso un po’, abbiamo optato di evacuare solo le case situate al di sotto del fiume, così come previsto anche dal piano regionale di Protezione civile”, ha spiegato a "Lecconotizie" il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli. Disposta l'evacuazione delle scuole e sgomberato anche un campeggio. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e la protezione civile per coordinare le operazioni. Nella zona della diga è al lavoro anche il personale dell'Enel.

L'Enel rassicura: La diga non è tracimata

La diga “non è tracimata” assicura l'Enel. La società ha precisato a "Valsassinanews" che “è stata attivata la procedura standard applicata in casi di eventi di piena secondo la normativa vigente" e che si tratta di “azioni preventive”. Ma i volontari sul posto spiegano che fino a quando la Prefettura non riceverà garanzie sulla tenuta della diga l'allerta non potrà rientrare. Presenti in zona anche i vigili del fuoco dotati di gommoni. Tutta la Valsassina e la vicina Valvarrone hanno subito gravi danni. Abitazioni e aziende sono stata sgomberate a Primaluna, Premana e Pagnona e si temono le conseguenze di una possibile nuova ondata di piena del Varrone fino a Dervio.

Gravi disagi anche lungo le vie di comunicazione. La strada provinciale è interrotta, così come la circolazione dei treni sulla linea Lecco-Tirano-Chiavenna. L’unico ponte rimasto utilizzabile è quello situato nel centro di Dervio.