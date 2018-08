Il primo weekend di agosto a Milano è contrassegnato dal bollino rosso: è quello che il ministero della Salute assegna alle città a rischio per le ondate di calore. Sono undici in tutta Italia tra oggi e domani, sabato 4 agosto. Ma per le due città lombarde presenti nell'elenco, Milano e Brescia, si prevede bollino rosso (vale a dire allerta massima) anche per la giornata di domenica 5 agosto. Le previsioni meteo per il weekend per quanto riguarda il capoluogo lombardo non si discostano da quelle degli ultimi giorni: farà molto caldo, con temperature massime comprese tra i 34 e i 35 gradi e giornate soleggiate o al massimo leggermente nuvolose. Il calore potrà sembrare più intenso in zone con ampia presenza di asfalto e in assenza di vento. I consigli, per tutti coloro che resteranno in città durante il fine settimana, sono sempre i soliti: bere molta acqua per idratarsi, evitare di uscire nelle ore più calde e di esporsi a lungo ai raggi solari, mangiare molta frutta e verdura, vestire con capi leggeri, chiari e in fibre naturali. I colpi di calore non sono purtroppo un'invenzione: nella notte di giovedì un uomo di 34 anni, residente a Vittuone, nel Milanese, è morto all’ospedale di Magenta, dove era stato ricoverato d’urgenza proprio a causa dei sintomi di un colpo di calore: febbre altissima e vertigini. Il Comune di Milano ha attivato il numero verde 800777888 per chiedere assistenza o segnalare casi di persone in difficoltà: risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 19.

Ozono oltre i limiti in Pianura Padana

Il grande caldo di questi giorni non è solo un problema milanese o lombardo. Particolarmente colpita la penisola iberica, dove gli esperti ipotizzano si possa battere il record del 1977, quando ad Atene si registrarono 48 gradi. Ma non c'è solo l'emergenza caldo: in Pianura Padana, complice anche l'inquinamento atmosferico (che in questo periodo aumenta per i grandi esodi estivi sulle autostrade), in diverse città, come Bergamo e Brescia, in questi giorni si registrano livelli di ozono ben oltre i limiti fissati per legge a 120 microgrammi per metro cubo. Il 31 luglio a Bergamo i valori hanno raggiunto i 221 microgrammi per metro cubo e a Brescia i 209. Una situazione simile a quella di altre città padane e che è preoccupante per la salute: elevate concentrazioni di ozono possono ossidare i tessuti biologici e irritare le mucose delle vie respiratorie e degli occhi.