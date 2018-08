Il caldo da bollino rosso che interessa in questi giorni parecchie città italiane, tra cui anche Milano, ha fatto una vittima. Un uomo di 34 anni, Pavel Vitali, è infatti morto la scorsa notte all'ospedale di Magenta, per quello che i medici del Fornaroli hanno definito uno "shock settico, dovuto a un colpo di calore". Stando a quanto riporta il "Corriere della sera", che ha riportato la notizia, il 34enne viveva a Vittuone, nel Milanese, assieme alla moglie, al figlio e alla madre. Nel primo pomeriggio di ieri l'uomo, un cittadino ucraino disoccupato, era stato in compagnia del figlio prima a riempire delle bottiglie alla Casa dell'acqua e poi a un parco giochi all'aperto. Pare che, per dissetarsi, oltre all'acqua il 34enne abbia assunto anche alcolici. Quando è rientrato in casa l'uomo ha iniziato a stare male, accusando i tipici sintomi del colpo di calore: febbre alta e vertigini. L'uomo si è accasciato spossato sul divano, senza riuscire a chiamare aiuto. A un certo punto avrebbe cercato di rialzarsi, cadendo pesantemente sul pavimento e perdendo conoscenza.

È stata la madre del 34enne a trovarlo ieri sera, privo di sensi e con ferite al volto dovute alla caduta. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica: il 34enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Magenta, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Nonostante i tentativi dei medici, la febbre ha continuato a salire raggiungendo i 42 gradi e attorno alle 3 del mattino l'uomo è morto. Le cause del decesso sembrano piuttosto chiare, tanto che sulla salma non sarà eseguita l'autopsia.