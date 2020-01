È fuori pericolo il ragazzo di 16 anni ricoverato sabato scorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con la meningite. Il ragazzo aveva accusato febbre alta e problemi respiratori e era stato sottoposto ad accertamenti. Le sue condizioni sembravano gravissime, ma per fortuna il quadro clinico è migliorato.

Nel suo caso il batterio tipizzato è il meningococco di tipo B, a differenza di quello trovato negli altri quattro pazienti che si sono ammalati in poche settimane nella zona del lago d'Iseo, tra le province di Bergamo e Brescia, due dei quali sono deceduti per le conseguenze della sepsi.

Al via la campagna di vaccinazioni nelle scuole

È tutto pronto intanto per la campagna di vaccinazioni nelle scuole vicine ai paesi colpiti. Da venerdì 11 gennaio inizieranno le vaccinazioni per gli alunni di tutte le classi e per personale docente e non docente degli istituti che sono all'interno dell'area rossa dove sono state riscontrati i casi. Le vaccinazioni inizieranno dall‘istituto superiore Riva di Sarnico. Nella zona oltre 7mila persone sono già state immunizzate negli ambulatori speciali aperti per consentire di mettere in sicurezza la popolazione.

Le scuole coinvolte

L'elenco comprende il Riva di Sarnico con 726 studenti e 155 docenti con altro personale, a Trescore Balneario il Federici con 1.413 studenti e 176 docenti con altro personale; il Lotto con 1.192 studenti e 196 docenti con altro personale e l'Azienda Bergamasca Fondazione con 400 studenti e 43 docenti con altro personale. A Seriate il Sacra Famiglia con 216 studenti e 49 docenti con altro personale. A Grumello del Monte l'Ikaros con 666 studenti e 90 docenti con altro personale. A Lovere il Piana con 779 studenti e 121 docenti con altro personale; al Celeri con 556 studenti e 79 docenti con altro personale e il Convitto con 271 studenti e 35 docenti con altro personale.