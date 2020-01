Settemila persone vaccinate in pochi giorni grazie al super lavoro di medici e personale sanitario, nuovi ambulatori aperti e potenziati, campagne di immunizzazione nelle scuole e nelle aziende. È la massiccia risposta ai casi di meningite che si sono verificati nella zona del lago d'Iseo, tra le province di Bergamo e Brescia, e che hanno provocato finora due decessi (a Villongo e Predore) e il ricovero in gravi condizioni di altre tre persone. "Ad oggi sono state vaccinate 3.511 persone dall'Ats di Bergamo e 3.304 da quella di Brescia. Abbiamo fatto davvero uno sforzo straordinario anche per reclutare personale e vaccini", ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che nei giorni scorsi ha smentito che sia in corso una "caccia" al portatore sano e chiarito che non si tratta di un'emergenza.

Ceppo ipervirulento, possibili altri casi

Ieri a Villongo si è tenuto un vertice a cui ha preso parte anche Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Intervistato dall'Eco di Bergamo, ha spiegato che dei cinque casi di sepsi da meningococco individuati quattro sono "presumibilmente correlati". Rezza ha rassicurato spiegando che non si tratta di un epidemia, ma ha parlato di un ceppo "ipervirulento" e di una situazione ancora non risolta perché "non possiamo escludere altri casi nei prossimi giorni".

Meningite, ecco dove è possibile vaccinarsi

Aperto oggi, 8 gennaio, un nuovo ambulatorio vaccinale a Castelli Calepio. Potenziato il presidio socio sanitario territoriale di Grumello del Monte, entrambi in provincia di Bergamo. Sale così a 14 il numero di ambulatori straordinari aperti in queste settimane. Dalla giornata di domani, 9 gennaio, al via le vaccinazioni nelle scuole e nelle aziende dove lavorano i residenti nei comuni maggiormente colpiti.

Al centro anziani di Tagliuno sarà possibile vaccinarsi al tra le 9 e le 12; a Cividino fra le 13.30 e le 16.30. Nell'area del Basso Sebino mercoledì aprono tre ambulatori a Predore, all'interno dell'istituto Angelo Custode (9-12) dove potranno recarsi i residenti di Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo. A Credaro la sede vaccinale sarà all'interno al centro civico di via Diaz (9-12 e 13.30-16.30 per i residenti di Credaro e Foresto Sparso). A Gandosso la sede vaccinale nell'ambulatorio comunale aprirà domani e venerdì dalle 13.30 alle 16.30 mentre giovedì dalle 9 alle 12. I residenti di Adrara San Martino e Adrara San Rocco dovranno far riferimento alla sede vaccinale di Villongo. Gli abitanti di Viadanica dovranno continuare a recarsi a Sarnico.

Vaccinazioni nelle scuole e nelle aziende

Tutte le scuole riceveranno dalla Regione e dalle Ats la comunicazione che dovrà essere fatta firmare ai genitori, in modo tale che giovedì possano cominciare le vaccinazioni che saranno offerte gratuitamente a tutti gli studenti. Gallera ha ricordato che non desta preoccupazione il quadro vaccinale relativo agli studenti che frequentano le scuole materne ed elementari dove si è raggiunta una copertura anche del 93%.

Il vaccino sarà offerto anche a chi lavora in modo stanziale nei venti comuni interessati. Chi lo desidera potrà vaccinarsi negli ambulatori straordinari con la semplice autocertificazione. Una task force di medici generici andrà direttamente nelle aziende per proseguire la campagna di vaccinazioni.