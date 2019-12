in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Brescia dove una studentessa universitaria di 19 anni, originaria di Villongo (Bergamo), è morta in ospedale stroncata da una meningite fulminante. La givoane è deceduta nella prima mattinata di martedì 3 dicembre. Si era sentita male il giorno prima mentre si trovava all'università Cattolica.

Meningite fulminante, morta una 19enne

Un amico ha accompagnata la ragazza al Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia dopo il malore. Le sue condizioni si sono poi aggravate durante la notte e la 19enne è deceduta nella notte. Sul caso la procura bresciana ha aperto un'inchiesta.

Avviata profilassi per familiari e studenti

"Abbiamo attivato, attraverso le Ats competenti la profilassi antibiotica precauzionale nei confronti dei familiari, di 90 studenti universitari della ‘Cattolica' di Brescia e delle persone che sono state a contatto con la ragazza nei giorni scorsi", ha spiegato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "Non c'è nessun allarme – ha assicurato l'assessore – la meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza".

Il cordoglio

Regione Lombardia ha reso noto che sono in corso gli accertamenti per individuare il ceppo di riferimento. Il governatore Attilio Fontana e l'assessore Gallera hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della ragazza: "Questa notizia ci riempie di dolore. La giovane era stata ricoverata ieri agli Spedali Civili di Brescia, con sintomi lievi, ma nel corso della serata il quadro clinico si è drammaticamente aggravato", si legge in una nota.