Un altro caso di meningite batterica nel Bresciano: un uomo di 33 anni residente in Valcamonica è ricoverato in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Stando a quanto si apprende l'uomo, giunto nel nosocomio con i classici sintomi della malattia infettiva, non avrebbe risposto bene alle prime cure somministrategli e le sue condizioni sarebbero attualmente critiche. Come detto, si tratta del secondo caso in pochi giorni: lo scorso 14 gennaio, sempre nell'ospedale di Brescia, era stato ricoverato un bambino di soli tre anni, affetto da meningite meningococcica.

Il piccolo è originario di Ghedi ed è tuttora ricoverata presso il Civile di Brescia. Giunto nel nosocomio in condizioni critiche, per fortuna adesso il quadro clinico è migliorato. In questo caso, dato l'elevato grado di contagio della malattia, il personale sanitario ha disposto la profilassi per tutti quelli entrati in contatto con il bambino: si tratta di circa 150 persone tra conoscenti e familiari, ma anche tutti gli alunni, i docenti e il personale della scuola materna parrocchiale di Ghedi che il bambino frequenta.