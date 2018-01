Un bambino di 3 anni di Ghedi, in provincia di Brescia, è stato ricoverato per meningite meningococcica agli Spedali Civili di Brescia. La notizia del ricovero risale a sabato: il bambino ha accusato febbre alta e ha perso conoscenza. È stato portato d'urgenza prima all'ospedale di Manerbio e successivamente a Brescia, dove i medici degli Spedali civili gli hanno diagnosticato l'infezione alle meningi causata dal batterio meningococco, il più contagioso tra quelli che provocano la meningite. Il bambino, come riporta una nota dell'Agenzia di tutela della salute di Brescia, è in condizioni gravi, ma stabili.

Già scattata la profilassi per 150 persone.

Una volta accertata la tipologia del batterio che ha colpito il piccolo, sono partite le operazioni di profilassi per tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con lui. Il piccolo frequentava la scuola dell’Infanzia parrocchiale Maddalena di Canossa di Ghedi: tutti gli alunni, il personale e i conoscenti del bimbo, circa 150 persone tra adulti e minori, sono state sottoposte alla terapia antibiotica. Per chi volesse ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 800777346, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.